Magazine Baco Exu do Blues de corpo e alma Baco Exu do Blues, um dos nomes mais aclamados do hip hop nacional na atualidade, lança disco contra o ódio que diz ter criado por falta de afeto

O peso do corpo desequilibrava Diogo Moncorvo na postura da árvore. “Fique firme”, insistia seu pai, mestre de tai chi chuan, ao perceber seu desconforto. Aos sete anos, ele perdeu o pai e guardou o conselho, repetido a si mesmo cada vez que temia se desviar no mundo. Diogo passou a se chamar Baco Exu do Blues em 2015. Aos 26 anos, o rapper treina boxe e sente o peso d...