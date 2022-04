Magazine Bailarino goiano de 13 anos fica em 2ª lugar no Grand Prix e ganha bolsa para Royal Ballet João Pedro dos Santos, estudante da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França integra comitiva com outros 12 estudantes

Aos 13 anos, o bailarino João Pedro dos Santos, estudante da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França alcançou o 2º lugar na categoria júnior no Festival de Dança Youth America Grand Prix (YAGP). Além disso, foi premiado com duas bolsas de estudos sendo uma delas para o Royal Ballet, na Inglaterra. O evento é a maior competição internacional de balé e programa d...