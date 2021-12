Magazine Balé 'O Lago dos Cisnes' estreia em Goiânia com entrada franca Espetáculo mais visto de todos os tempos, clássico ganha remontagem com alunos da Escola do Futuro em Artes Basileu França. Espetáculo conta com a participação especial dos primeiros-bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O espetáculo é tão clássico que se tornou, ao longo do tempo, símbolo do balé no mundo da dança e no imaginário popular. O Lago dos Cisnes, montagem do gênero mais vista de todos os tempos, ganhou releitura tendo no elenco alunos do núcleo de altas habilidades da Escola do Futuro em Artes Basileu França. A estreia da produção será nesta quinta-feira (2) e a tempo...