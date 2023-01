Versátil, saborosa e multifuncional são alguns dos adjetivos que chefs de cozinha costumam usar para falar da banana, uma das frutas queridinhas da gastronomia contemporânea. Muito consumida in natura no Brasil, ela é utilizada desde o preparo de bolos, doces, farofas e panquecas, até em pratos mais singulares, como em receitas criativas que substituem carne - para a alegria dos vegetarianos - ou em preparos incrementados.

Um dos carros-chefes do Est Comedoria, localizado no Setor Oeste, o ceviche de banana chama a atenção no cardápio do restaurante. No lugar do peixe, o prato é feito com banana, cebola, caldo de limão e muito tempero. O resultado é uma receita criativa e bonita, servida junto com batata-doce frita, revelando-se um tira-gosto saudável e divertido.

“A banana tem se tornado, pouco a pouco, a estrela de diversos pratos. Além de saborosa, ela é saudável e agrada tanto os vegetarianos quanto os carnívoros”, explica a proprietária do local, Dayana Dornelas. Para compor o ceviche, a banana é cozida juntamente com o caldo de limão. “O ceviche é preparado na hora e, de forma geral, o seu modo de preparo dura em torno de dez minutos até seu cozimento. O ideal é servir em um recipiente mais fundo, que valorize a cor amarelada da banana”, diz.

A versatilidade da banana também tem muito a ver com as suas variações, como a nanica, maçã e prata. De guarnições e aperitivos para outros pratos, como o famoso virada à paulista, que leva sempre uma banana milanesa entre os ingredientes, a fruta é capaz de criar sabor especial quando misturada a outros componentes.

Na Casa Barú Adega e Mercado, localizada no Setor Oeste, o prato que tem chamado a atenção entre as iguarias do cardápio da casa é o nhoque de banana da terra acompanhado de fontoura de grana padano e crispi de presunto cru. A comida é servida junto com pães feitos na própria cozinha do estabelecimento. O prato combina o sabor mais adocicado da banana junto com o forte aroma do queijo, que estabelece um palato explosivo e único.

“Usamos apenas a banana da terra, assamos no forno, depois descascamos, amassamos a fruta. Após o processo, deixamos esfriar no freezer para já modelar na forma como for ficar no prato”, explica o proprietário da Casa Baru, Renato Calixto. O ideal é montar o nhoque em um prato mais fundo, posicionar os alimentos nas laterais e finalizar com uma fatia de pão. O prato está no pódio entre os mais pedidos da casa.

Além de criar o nhoque, o restaurante também utiliza a banana como complemento para outros tipos de produtos desenvolvidos na cozinha, a exemplo do iogurte, servido com a fruta e mel. “Eu particularmente sou aficionado por banana e acredito que ela seja um dos ingredientes que melhor se encaixam em uma gastronomia de sabor e qualidade”, destaca Calixto.

Clássico

Mantido no cardápio desde a criação do Thiosti Restaurante e Choperia, no Setor Marista, o filé à Thiosti leva filé grelhado em tiras, molho de queijo, banana frita e arroz branco. É o maior clássico do estabelecimento. “Criamos o prato há 16 anos como nosso carro-chefe e desde então ele se mantém entre o mais querido de quem passa pelo restaurante”, explica a proprietária, Jaldete Rodrigues Oliveira. Para ela, o sucesso está na combinação entre a carne, o queijo e a banana. “A união entre o queijo e a banana cria uma cremosidade única. É irresistível”, opina.

Saúde no prato!

Rica em fibras, vitaminas e minerais, como ferro, potássio e vitamina C, a banana contribui para inúmeros benefícios à saúde do corpo. De acordo com a nutricionista Nayara Lopes, a fruta previne doenças cardiovasculares, melhora as funções cerebrais, auxilia no humor ao liberar a serotonina, ajuda a dar energia para o corpo, reduz cãibras e aumenta a saciedade. Há ainda outras vantagens, como o reforço do sistema imunológico. "Além de ser saborosa, a banana é versátil, consigo variar o consumo, utilizando-a para fazer bolos integrais, panquecas e shakes proteicos", explica a profissional.