A banda de rock Guns N’ Roses chegou em Goiânia na noite desta sexta-feira (9) para show no Serra Dourada, neste domingo (11). Pela primeira vez no estado de Goiás, a banda se apresenta às 20h e os portões do estádio se abrem às 16h. Do total de ingressos disponíveis para a venda, restam apenas 66 até a última atualização desta reportagem.

A aeronave Boeing 757, fretado exclusivamente para o transporte da banda em sua turnê na América Latina, pousou no Aeroporto Internacional de Goiânia. O avião da JetMagic é conhecido por transportar diversos artistas e autoridades, sendo a segunda vez trazendo banda de rock ao Brasil.

O avião já esteve no Brasil em 2016, mas é a primeira vez que ele pousa na capital goiana. O modelo foi fabricado em 1989 e possui 50 assentos VIP, com comprimento de 47 metros e altura de 13 metros. A aeronave pode chegar até 980 km/h. Com uma pintura cinza e destaques vermelhos, cores temáticas da banda, a aeronave traz a logo do Guns.

A abertura do show acontece a partir das 18h30, com o DJ internacional Sevenn e, logo mais, às 20h, a Guns sobe ao palco. Por onde o grupo passa em turnê em território brasileiro, como Manaus (AM) e Recife (PE), os shows têm sido pontuais com três horas de duração. Aos que, no ato da compra, optaram por retirar o ingresso na bilheteria, ele estará disponível para retirada no dia do evento, das 14h às 20h, na bilheteria da arquibancada sul. Serão aceitos ingressos tanto no formato impresso, quanto digital.

