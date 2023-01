Com raízes fincadas no efervescente cenário musical pernambucano, a banda Mombojó volta a Goiânia após quase sete anos desde a sua última passagem por aqui. No sábado (7), o grupo inaugura a agenda de shows de 2023 do Shiva Alt-Bar e divide o som da noite com a discotecagem analógica comandada pelo DJ Giras. Os ingressos custam R$ 40 (segundo lote) e estão à venda pela plataforma Sympla.

Com quase 22 anos de atividade, seis álbuns de estúdio e um bom tempo sem visitar as terras goianienses, o repertório do show não poderia ser diferente: uma pincelada na carreira para nenhum fã saudoso botar defeito. “Estamos planejando passar por cada um dos discos, tocando o máximo que der deles. Tem muita música que não pode ficar de fora, né?”, adianta Chiquinho Moreira, tecladista da banda.

Ele admite, no entanto, que a tarefa não é simples. “A gente olha para trás, para todos esses anos e, caramba, tem tanta coisa legal para caber em uma hora e meia de show. Ao mesmo tempo é satisfatório olhar para o setlist e ver uma história sendo contada por meio dele”, diz. Além dos hits e clássicos, faixas do último trabalho do grupo, Deságua (2020), também serão apresentadas. “Lançamos em março de 2020, então não deu para a gente circular com esse disco. Estamos conseguindo somente agora, mais de dois anos depois”, conta.

Leia também:

- Bruna Mendez faz show especial nesta quinta-feira no Sesc Centro

- Confira a programação de cinema em Goiânia e Aparecida de Goiânia de 5 a 11 de janeiro de 2023

A apresentação de sábado abre também a agenda de shows da Mombojó em 2023, que segue para Brasília no dia seguinte. Voltar a se apresentar Brasil afora após um longo período de restrições por conta da pandemia é uma espécie de combustível para o grupo, segundo ele. “É uma felicidade voltar a circular nesse período pós-pandemia em lugares fora do eixo que estamos habituados, como Recife e São Paulo. Voltar à estrada com o vigor de uma banda veterana, revisitando as coisas do passado, mas sempre olhando para frente, nos impulsionando para o futuro”, comenta.

A capital brasileira foi palco no último domingo de uma série de shows especiais que integraram a programação musical da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, intitulada Festival do Futuro. “É importantíssimo fazer esse primeiro show do ano no Centro-Oeste, região para onde não vamos tanto, e ainda mais com essa atmosfera de retomada da música e da arte, com a cultura tomando posse novamente”, comenta. “Estamos super esperançosos. Vivemos quatro anos que afetaram a cultura direta ou indiretamente. E não é que achamos que agora tudo vai se resolver e nossa agenda vai encher de shows, não é isso. Mas há uma energia de celebração da cultura e da arte muito latente”, diz.

Trajetória

Uma década após o nascimento do manguebeat, movimento contracultural que teve Chico Science e Nação Zumbi como expoentes, é formada em terras pernambucanas a banda Mombojó. Menos de um ano depois, quem acompanhava o efervescente celeiro cultural da cidade de Recife estava de olho no grupo — prova disso é que, mesmo sem um primeiro álbum lançado, eles já integravam o line up do 10º Abril pro Rock, um dos principais festivais de música do país. Hoje, com 22 anos de estrada, os músicos Felipe S. (guitarra e voz), Marcelo Machado (guitarra e voz), Missionário José (baixo e voz), Chiquinho Moreira (teclados e vocoder) e Vicente Machado (bateria e voz) já colecionam passagens pelo Lollapalooza, quando dividiram os palcos com a goiana Boogarins, e festivais como Planeta Terra, Tim Festival, Porão do Rock e Brasil no Ar, em Barcelona, na Espanha. Entre as colaborações e participações especiais em trabalhos estão nomes como Nação Zumbi, Lenine e Manu Chao.

Para dar o play

São mais de duas décadas de carreira revisitadas no show do próximo sábado (7). Se você ainda não conhece o som do Mombojó, dá tempo de se atualizar! O POPULAR selecionou três álbuns da banda pernambucana disponíveis nas plataformas de streaming para dar o play no fim de semana:

Nadadenovo (2004)

Os jovens músicos da Mombojó já se destacavam na cena musical de Pernambuco há cerca de três anos quando lançaram Nadadenovo, seu álbum de estreia. O disco se tornou o grande clássico da banda, cativou público e imprensa e consolidou Mombojó como uma das grandes apostas vindas do cenário recifense da época. Se os primeiros acordes da faixa Deixe-se de Acreditar te convencerem que se trata de um disco de surf music e o teclado de Faaca denuncia o espectro psicodélico da banda, surpreenda-se com as várias outras sonoridades, referências, timbres e experimentações apresentadas em Nadadenovo.

11° Aniversário (2013)

O álbum comemorativo de 11 anos da banda pernambucana é aquele tipo de presente que os fãs amam receber: um compilado dos maiores sucessos que ganharam novas versões, regravações e convidados especiais, como o Nação Zumbi. É também um trabalho que evidencia a busca pela reinvenção, adaptação e experimentação do grupo, revisitando faixas dos álbuns Nadadenovo (2004), Homem-Espuma (2006) e Amigo do Tempo (2010).

Deságua (2020)

O mais recente trabalho lançado pelo grupo Mombojó se trata da trilha sonora do filme intitulado Deságua, dirigido por Luan Cardoso. Nove das doze faixas do disco foram apresentadas em forma de single pela banda antes do lançamento do filme, com o acréscimo posterior das canções inéditas Acorda, com participação de Sofia Vaz, da banda Baleia; Amor Feito Fera, com Hervé Salters, da banda General Elektriks; e a música Positividade, com Guilherme Arantes nos teclados.

SERVIÇO

Show: Mombojó + discotecagem analógica com DJ Giras

Data: sábado, 7 de janeiro

Horário: a partir das 21h (atrações) / 12h às 02h (funcionamento da casa)

Local: Shiva Alt-Bar (Alameda das Rosas, esquina com a Rua R-18, 1371, Setor Oeste)

Ingressos: R$ 40 via Sympla

Comprovante de vacinação obrigatório

Classificação: 18+