Magazine Banda Sinfônica Jovem de Goiás apresenta-se no Basileu França

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás, que integra os Grupos Sinfônicos da EFG em Artes Basileu França, dá início, neste domingo (20), às 11 horas, à Temporada 2022. O concerto será regido pelo maestro Gustavo Aprígio e terá como solista convidado o trompetista Moisés Alves (foto). O repertório conta com peças do universo popular e folclórico, de diversas regiões do mundo. ...