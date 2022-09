Chá de Gim, Lâmpada Mágica (foto), Rheuter e o Dj Tobeats se apresentam nesta quinta (22), a partir das 20 horas, no Festival Kyra, no Shiva Alt Bar. Embalado por muita música brasileira, rock psicodélico e discotecagem, o festival pretende arrecadar o valor dos ingressos para custear a cirurgia da cachorra Kyra, uma husky siberiano que sofreu um acidente em julho deste ano. “Kyra é a cachorra da nossa amiga Brendany, que fugiu e, quando a encontramos, na Marginal Botafogo, percebemos que havia sido atropelada”, conta José Victor Rezende, integrante do trio Lâmpada Mágica. O animal fraturou a pata, a bacia e a coluna, e o tratamento total ficou em torno de R$ 4 mil. Os ingressos para o festival podem ser adquiridos antecipadamente pelo aplicativo Sympla e custam R$ 15. Alameda das Rosas, esquina com Rua 18, Setor Oeste. Informações: 3996-3991.