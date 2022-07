A Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França está recebendo inscrições para cursos técnicos. Ao todo, são 165 distribuídas entra as áreas de música (50 vagas), dança (50 vagas), artes visuais (40 vagas) e teatro com (25 vagas). O candidato interessado tem até o dia 30 de julho para realizar a inscrição.

As avaliações vão acontecer de 8 à 12 de agosto, de modo presencial. O resultado final será publicado no site da escola no dia 12 de agosto para dança e no dia 18 para as demais áreas. Segundo informou a EFG, o processo seletivo para o curso técnico de teatro conta com uma avaliação teórica, no dia 9 de agosto, e outra prática, no dia 11.

O curso será realizado apenas no período noturno, às segundas e quintas. Para artes visuais, as avaliações, redação e o teste de desenho ocorrerão no dia 10 de agosto. O curso é de segunda a sexta e tem opções de turno vespertino ou noturno.

Quem optar por música, as 50 vagas estão distribuídas entre os instrumentos: bateria, canto lírico, canto popular, clarineta, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, fagote, flauta transversal, guitarra elétrica, oboé, percussão, piano erudito, piano popular, saxofone, teclado, trombone, trompete, viola clássica, violão, violino e violoncelo.

As avaliações são do dia 8 ao dia 12 de agosto e o candidato vai ter que executar um solfejo (leitura cantada) e uma leitura à primeira vista no instrumento escolhido. O curso para a área de música também oferece vagas para o vespertino e noturno.

O balé clássico tem duração de três anos e a dança contemporânea de dois anos. São de período noturno de segunda a sábado com 25 vagas para cada um. A avaliação prática é presencial, no dia 8 de agosto.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelos telefones (62) 3941-1065 e (62) 3095-6389. O edital pode ser acessado pelo site https://basileufranca.com.br/editais/ .