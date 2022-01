Diretor do Big Brother Brasil (Globo), Boninho segue lançando dicas para ajudar (ou atrapalhar) os fãs do reality que estreia dia 17 na emissora.

Na manhã desta segunda (10), ele fez um vídeo com mais algumas delas, mas avisou que elas poderiam ser boas ou confundir ainda mais as pessoas. "Tem gente que adora frutos do mar, é só não cair na xepa", ccomeçou ele.

"Tem gente que vai pedir cooler com cachaça e cerveja. Tem três filhas... só que não", emendou. Outra dica foi: "É cheio de mania, mas não é o Rei". E ele encerra com a dica: "[Tem gente] que chora à toa e já pode se preparar para regar as plantas".

Antes do vídeo, Boninho já havia divulgado outras pistas. Na publicação, ele estava sentando no local onde os participantes são entrevistados e fazem a chamada para divulgação na emissora.

"Está ai a cadeira elétrica", escreveu em tom de brincadeira. "Os 20 passaram por ai... Falei 20?" Novo apresentador do BBB, Tadeu Schmidt falou sobre a atração no Fantástico do último domingo (9) e contribuiu com mais dicas.

Ele afirmou que no BBB 22 terá gente de Mina Gerais, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados. Disse ainda que tem professora, estudante de medicina, relações-públicas, influencer e ator.

Ele também confidenciou que tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros. Há ainda quem se amarre em balé clássico e quem só aperte o botão da descarga com o pé.

Paulo Vieira no BBB 22

Após Dani Calabresa, agora é a vez do humorista Paulo Vieira, 29, engrossar o time do Big Brother Brasil 22 (Globo), que estreia no próximo dia 17. "É o emprego dos sonhos porque você é pago para assistir ao BBB", afirmou o artista em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (6). Paulo Vieira ficará à frente do quadro Big Terapia, onde analisará de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, tentar ajudar o público a entender as questões que eles passam no programa e dar conselhos sobre a vida pós-BBB para os participantes que deixarem o jogo.