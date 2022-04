Magazine BBB 22 breca escalada de audiência do reality, mas mantém nº expressivo Programa termina com formação inédita, apenas com homens do Camarote

O Big Brother Brasil 22 (Globo) chega ao fim nesta terça-feira (26) com desfecho inédito. Isso porque nunca houve uma final só de homens, assim como nunca houve uma final apenas com membros do Camarote. Mas a temporada também se destaca por brecar a escalada de audiência das edições de 2020 e 2021, apesar de manter números expressivos. A temporada que dará R$ 1,5...