A médica goiana Laís foi a eliminada da última terça-feira (22) do BBB 22, com um alto índice de rejeição (91,25% dos votos). Com a saída da sister, seu “arquirrival” Arthur Aguiar parece ter definido quem serão seus próximos alvos.

Reunido com Scooby, Paulo André e Douglas Silva, Arthur enfileirou os nomes de Lina – seu principal alvo -, Natália, Gustavo, Lucas, Jessilane, Eli e Eslô, nessa ordem.

Scooby demonstrou surpresa por Eslô ter ficado em último na ordem colocada por Arthur, que explicou: “Eu gosto muito dela, cara. São as duas pessoas do outro lado que eu sempre gostei. E ela sempre foi a mina que em todas as paradas que aconteceram veio perguntar direto pra mim. Ela nunca tomou partido. E ela nunca votou em mim“.

Já Paulo André definiu como seus alvos Eli, Lucas e Eslô. Scooby tem na mira somente Eli e Lucas.