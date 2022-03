Na noite desta quinta-feira (24), a prova do líder do BBB 22 começará em um horário diferente. O motivo será o jogo da seleção brasileira contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

De acordo com a programação da TV Globo, a transmissão do jogo terá início às 20h20. Após o fim da partida, será exibido o penúltimo capítulo da novela “Um Lugar ao Sol” e só a partir das 23h15 o Big Brother Brasil entrará ao ar.

Devido a essas mudanças de horário, a décima prova do líder também deve começar ainda mais tarde. Pois, normalmente, a atração é a última do programa.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

