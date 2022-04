Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsenga resolveram continuar mesmo o romance após confinamento do reality. O brother chegou até a dispensar cantada de Anitta, confirmando que está comprometido com a médica.

Gustavo foi eliminado na terça (19), com 81,53% dos votos, mas só reencontrou a namorada nesta sexta (22). A médica chegou a postar em seus stories que havia planejado uma surpresa, com comes e bebes e também pétalas de rosa na cama do hotel em que está hospedada no Rio de Janeiro.

Mas o encontro só foi postado neste sábado (23) em um vídeo no Instagram da médica. "Foi tudo muito lindo e engraçado", escreveu Laís na legenda. "Como vocês fizeram parte de tudo isso, principalmente nossos fãs 'Lagustas', então resolvi não só registrar, mas também mostrar esse nosso primeiro momento aqui fora."

Eles dão um forte abraço e se beijam. Depois do encontro, os dois foram assistir aos desfiles na Sapucaí.