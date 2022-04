Os ex-participantes do BBB 22, Laís Caldas, Larissa Tomázio e Vyni se encontraram na noite deste sábado (9), em São Paulo, para curtirem juntos uma balada. Pelo Instagram, Laís foi a primeira a compartilhar o encontro com a sister. As duas tinham se visto pela última vez ainda dentro da casa mais vigiada do Brasil. Juntas, elas anunciaram que a noite contaria com mais um integrante do BBB 22. Vyni aparece nos próximos stories!