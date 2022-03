Durante uma conversa no quarto lollilop após a última festa do BBB 22, o brother Gustavo disse que entrou no reality com o objetivo de “pegar” a sister Laís, médica goiana de Crixás.

“Eu só entrei aqui para pegar a Laís, e ponto”, afirmou.

Paulo André, Scooby e a própria Laís, que participavam da conversa, riram da declaração.

“Então já pode sair”, brincou Vyni, que também estava no quarto.

Na Festa Pantene, Gustavo e Laís especularam sobre o oitavo Paredão da casa. O brother chegou a dizer que gostaria de ir com o Eli. "Tu não vai receber voto amanhã", respondeu a sister.