O BBB 23 nem começou, mas o público já vai precisar escolher os seus brothers e sisters favoritos e votar para a formação de duplas. Logo depois de anunciar todos os 22 participantes, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara Lima contaram que o jogo terá duo entre participantes do Camarote e da Pipoca.

"Lembrando que, com exceção da primeira dupla de Pipocas, formada por Gabriel e Paula, da Casa de Vidro, todas as outras devem ser formadas com um Pipoca e um Camarote. E por que fazer todos esses matches antes do BBB 23 começar? É porque durante a primeira semana, eles vão ter que jogar em duplas", começou Tadeu.

Ana Clara continuou explicando a dinâmica. "Provas, Liderança, Paredão. Tudo vai ser disputado por uma dupla." O resultado dessa votação será revelado no programa Fantástico. O Big Brother Brasil 23 começa na próxima segunda-feira (16).

