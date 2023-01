Amanda e Sapato venceram a prova do líder da Chevrolet desta quinta-feira (26). eles ainda tentaram a sorte para quem dos dois levaria o veiculo. Quem levou o automóvel foi Sapato, que ficou ainda com a liderança da semana.Com isso, Amanda ganhou a imunidade.

Na prova desta quinta-feira, Cinco participantes foram vetados da dinâmica: Domitila, Cezar, Gabriel Santana, Cristian e Gabriel.As Líderes Bruna Griphao e Larissa puderam vetar duas pessoas cada e Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto, barrou mais um.

Segundo as regras do jogo, os brothers, divididos em duplas, tinham que montar quebra-cabeças. Para isso, um integrante da dupla tinha que arremessar bolinhas para destravar três peças presas à parede. Ao conseguir destravar, ele tinha que correr até o outro brother para entregar as peças.

Com as peças em mãos, o segundo brother da dupla tinha que passar pela parte traseira do veículo Chevrolet e, logo após, montar o quebra cabeças.

Para o VIP, Cara de Sapato escolheu Amanda, Bruno, Fred, Aline, MC Guimê, Larissa e Paula.