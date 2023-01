Antes de poder dar aquela espiadinha, confira quais são as sisters com presença confirmada na casa e curiosidades sobre elas.

Larissa Santos

A professora de educação física (@larisantosbe), tem 24 anos, e vem de Criciúma, Santa Catarina. A sister, que diz que quer conquistar o público com seu jeito "espontâneo e sorridente", conta que namorou por seis anos e, na fase solteira, tem sido xavecada por famosos.

Duas curiosidades sobre a personal: ela começou a trabalhar com 13 anos e já fez duas cirurgias plásticas, uma lipoescultura e um implante de silicone.

Saraline Rodrigues

A psicóloga Saraline Rodrigues (@saa_aline), tem 25 anos, e vem de Osasco, São Paulo. A psicóloga afirmou que está pronta para jogar e sua competitividade é um ponto positivo. “Sou competitiva até comigo mesmo, tá?

Duas curiosidades sobre a psicóloga: ela tem a mania de trazer pedras dos lugares para onde viaja e já fez uma tatuagem após beber demais no rolê.

Marília Miranda

A maquiadora Marília Miranda (@mariliamakeupoficial), tem 32 anos, e vem de Natal, Rio Grande do Norte. Ela garante que sua passagem pelo programa será marcante e que prefere até ser vista como vilã do que fazer ‘mimimi’: “Se depender de mim, as plantas vão fazer fotossíntese fora do BBB”.

Duas curiosidades sobre a maquiadora: ela se inscreveu três vezes para o BBB e é seguida por Juliette nas redes sociais antes mesmo dela entrar no BBB 21.

Tina Calamba

A analista de marketing Tina Miranda (@tinacalamba), tem 29 anos, e vem de Benguela, Angola. Largou tudo em seu país natal para tentar uma nova vida por aqui há 9 anos. Atualmente, atua em comerciais e como influenciadora em suas redes sociais. “Larguei o mundo lá e comecei do zero aqui e estou para o jogo. Quando estou muito nervosa, falo algumas palavras no meu dialeto”, contou.

Duas curiosidades sobre a analista: Ela ama mudar de visual e levou seis laces (perucas) na mala e é fã do The Rock.

