O primeiro paredão do BBB 23 será disputado pelas duplas Gustavo e Kay e Fred e Marília. Os dois pares enfrentarão um paredão em duas etapas, que terá início com a votação na próxima terça-feira, com direito a quarto secreto e retorno de um dos indicados.

A primeira dupla do paredão, formado neste domingo, foi indicada pelas líderes Bruna e Larissa. Elas mandaram Kay e Gustavo para a berlinda.

Pela votação da casa, as duplas Marília e Fred e Paula e Gabriel tiveram cinco votos cada. Mas, Tina havia ganhado o poder curinga da semana, o que dava ao voto dela o peso 2, ou seja, o voto valia por dois.

Dessa forma, Marília e Fred foram indicados ao paredão, com seis votos. No contragolpe, eles escolheram Paula e Gabriel.

As duas duplas enfrentaram a prova bate-volta e Gabriel e Paula venceram a disputa, escapando da berlinda.

Antes da formação do paredão, Aline Wirley e Bruno deram a imunidade à dupla Amanda e Antônio Cara de Sapato.

