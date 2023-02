Gustavo é o terceiro líder do Big Brother Brasil 23. Ele venceu a prova, na noite desta quinta-feira (2/2). Na competição, os brothers e sisters tinham que passar por um circuito formado por obstáculos como rampas, gangorras e cordas sem encostar no chão. Além disso, tinham que apertar todos os botões de checkpoint, sem esquecer um, e coletar 3 cards.

Quem fizesse o melhor tempo em comparação com os outros participantes e cumprisse todas as regras, ficaria com a liderança. Tadeu Schmitd aletrou em vários momentos sobre riscos da prova. "Tenho que lembrar que é uma prova de agilidade, mas também de atenção e equilíbro, então tomem cuidado, por favor". Para evitar problemas maiores o programa deixou uma equipe médica de plantão, que precisou atender a sister Domitila por causa de uma queda.

Os circuitos foram disputados em competições de dois em dois. Toda a casa participou da prova e o líder não teve direito a veto.

O atual líder Antônio Cara de Sapato começou com o melhor tempo, com 39,681s. Ele quase fui superado por Gustavo, mas a princípio a equipe do BBB entendeu brother perdeu a prova por ter encostado a ponta do pé no chão. A superação aconteceu com Gabriel e Cristian que conseguiram tempos menores do que o de Cara de sapato e Cristian era quase considerado o novo líder com o tempo de 34,518s.

Quando Cristian ia ser considerado o novo líder, replays provaram que não poderia ser conluído que Gustavo pisou no chão. Assim, em uma reviravolta dramática, ele assumiu a liderança, com o tempo de 31,238s.