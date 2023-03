A jogadora Key Alves foi a eliminada do BBB 23 nesta terça-feira (7), com 56,76% dos votos. A segunda mais votada foi Sarah Aline, com 41,92% dos votos e a menos votada foi Domitila, com 1,32% dos votos. Key Alves foi uma das indicadas por MC Guimê, que teve direito a emparedar duas pessoas pelo Big Phone.

