A sister Key Alves usou o Raio-X da manhã desta quarta-feira (22) para contar ao público que viu MC Guimê falando sobre ela durante a madrugada, quando usou o recurso Central do Líder para ouvir uma conversa de Guimê com Ricardo.

"Vi muitas coisas do Guimê falando pro Alface [Ricardo] sobre mim. Então, ele quer jogar contra mim, vai jogar contra mim (...). Dizendo que eu era posturada. Então, a partir de agora, todo mundo aqui dentro da casa está me chamando de posturada e calma, porque esse é o meu jogo mesmo. Não vou ficar dando barraco nem nada. Porém, agora é Key Alves contra MC Guimê, tá bom? É isso!", afirmou Key Alves.

Após ouvir a conversa dos dois brothers, na madrugada desta quarta-feira, Key Alves conversou com Gustavo sobre o assunto e afirmou que MC Guimê não a conhecia para falar sobre o caráter dela.

“Eu vou bonito neles. Agora, eles estão lascados. Até então estava muito tranquila aqui. É o que precisava de ter uma chavinha dentro de mim pra virar. E ele conseguiu.", disse.

Mais cedo, MC Guimê já havia conversado com Ricardo sobre o casal e explicado o ponto de vista sobre o relacionamento e sobre a sister.

"Uma relação que já não está bacana é com o Cowboy e com a Key. A Key, principalmente, eu tento, bom dia e boa noite, ela responde de boa, mas eu vejo, mano, no jeito dela me tratar, no jeito do olhar aqui também, que ela não está me engolindo", destacou.

