O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 23 na noite deste sábado (4), e foi atendido pela Tina, que indicou Gabriel Santa e Domitila para o paredão. Na manhã deste domingo (5), enquanto esperavam para fazer o Raio-X, os brothers comentaram sobre o momento da noite anterior e Key Alves disse que não atendeu ao Big Fone porque não quis.

“Caraca, bicho. O Big Fone tocou. Eu estou chocada, o som é muito alto. Se eu tivesse corrido, eu atendia! É porque eu não queria mesmo”, afirmou Key.

Na sequência, a sister comentou que teve receio de atender ao Big Fone e o recado ser uma indicação direta ao Paredão.

Segundo Key, Fred e Cara de Sapato também estavam na parte externa da casa e não quiseram atender ao Big Fone. “Todo mundo que estava ali fora ficou assim, esperando quem ia atender. Quem correu foi a galera daqui de dentro (da casa)”, contou.

Relembre como será formado o próximo Paredão:

- Quem atende o Big Fone indica duas pessoas ao Paredão;

- Jogador com Poder Curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai pro Paredão;

- Anjo imuniza;

- Líder indica;

- Casa vota;

- Contragolpe (o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, dá o Contragolpe. O Contragolpe não pode ser em quem atendeu o Big Fone e em quem comprou o Poder Curinga);

- Prova Bate-Volta;

- Três vetos na Prova do Líder da outra semana: Um dado pelo Líder. Os outros dois dados pelos sobreviventes do Paredão.

