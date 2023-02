Magazine BBB 23: Key Alves tem crise de choro após 'ver' Michael Jackson em espelho Jogadora de vôlei tem trauma de infância e medo do cantor

Na madrugada desta quarta-feira (1º), a jogadora de vôlei Key Alves teve uma crise de choro e revelou aos demais confinados ter visto a imagem de Michael Jackson no espelho do quarto Fundo do Mar. Veja a página especial do BBB no jornal O Popular "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo", contou ela ...