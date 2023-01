Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 nesta quinta-feira (26). A maquiadora foi eliminada ao receber 52,7% dos votos em disputa contra Fred Nicácio, que somou 47,3% e segue na competição. Os dois disputaram a permanência na casa mais vigiada do Brasil após passarem dois dias no Quarto Secreto.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular

Eles tinham ido para lá por escolha do público, que sabia que depois teria de votar em quem deixaria o reality show de vez. Inicialmente, eles disputavam com outra dupla, Gustavo e Key Alves.

Desde a terça, a dupla pôde assistir ao que acontecia na casa e recebeu cartões que davam direito a ouvir o áudio dos companheiros por alguns minutos.

O brother ficou emocionado ao se despedir de sua dupla. "Seu caminho é lindo. Ninguém pode te negar isso. O seu caminho é lindo. Vamos levantar. Linda e cheia de brilho, como você", disse Fred.

O médico retorna à casa e volta ao jogo com uma semana de imunidade.