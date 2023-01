A maquiadora Marília Miranda é a primeira integrante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 23 a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. Em post publicado no perfil da sister nesta sexta-feira (20), os administradores das redes sociais da sister comemoraram a marca e agradeceram pelo apoio.

“Pra quem já acompanhava a Marília aqui, a gente agradece por estarem sempre apoiando e vibrando com ela em cada conquista e projetos, e pra quem chegou agora sejam bem vindos, chegue mais que aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um! Agradecemos por todo apoio! Ela vai ficar feliz demais com tanto amor”, diz a mensagem.

Veja a página especial especial do BBB no jornal O Popular

Após entrar no reality, a maquiadora de 32 anos e que já era seguida por Juliette, antes mesmo de a sister entrar no BBB 21, ganhou cerca de 300 mil seguidores.

Leia também:

- BBB 23: Bruna Griphao e Larissa vencem a prova do líder

- BBB 23: Bruna Griphao se arrepende de passar noite com Gabriel: 'Fiz tudo que falei que não ia fazer"