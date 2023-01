Com informações do GShow

Com uma semana inicial eletrizante, o Big Brother Brasil (BBB) 23 não poderia ter um primeiro paredão diferente. A berlinda que será montada neste domingo contará com quarto secreto e terá eliminação em duas etapas.

A dinâmica de domingo será da seguinte forma: a dupla de anjos imuniza uma dupla da casa. Depois, as líderes indicam outro par. Na sequência, a casa vota, também em dupla.

Como já virou tradição no programa, haverá o contragolpe. A dupla mais votada pela casa poderá indicar outro par de confinados para a berlinda. A dupla mais votada pela casa e os escolhidos no contragolpe fazem a prova bate-volta. O paredão será formado pela dupla indicada pelas líderes e os que perderem o bate-volta.

Em vez de votar em quem será eliminado, o público vai escolher qual dupla deve ir para o quarto secreto. “O paredão vai ser em duas etapas. Na primeira etapa, na nossa tradicional terça-feira, vocês vão tirar uma dupla da casa, mas essa dupla não vai embora imediatamente, a dupla vai pro quarto secreto, onde começa a segunda etapa. A gente vai abrir uma nova votação e aí sim vocês vão eliminar definitivamente uma pessoa, a outra pessoa da dupla volta para o BBB 23”, explicou ao público o Tadeu Schmidt.

Primeiras líderes desta edição, Bruna Griphao e Larissa Santos venceram a Prova do Líder na noite de quinta-feira (19/1). A liderança em dupla, no entanto, tem sido intensa para as meninas, que protagonizaram uma briga feia, com direito a choros e uma chamar a outra de mentirosa. A treta começou por conta de outra novidade deste ano, a Central do Líder, que dá o direito de ouvir o que os demais brothers estão falando.

Após inaugurarem o Quarto do Líder, Bruna e Larissa chamaram os convidados do VIP para conhecerem o espaço. Pouco tempo depois de espionar o Quarto Fundo do Mar, onde Gustavo, Key, Marília e Cristian falavam que suas opções de voto eram MC Guimê e Gabriel, a líder Bruna define a dupla que quer votar no primeiro paredão.

“Eu vou no Caubói e na Key. Meu plano é ir neles, jogar eles para o paredão. E na hora falar : ‘Eu não ia, falei que gostava de você, não estava mentindo. Eu ouvi vocês falando isso, isso e isso, e meu voto hoje é em vocês’”, afirmou a atriz.

Larissa não ficou muito feliz ao ouvir Bruna afirmando que elas iam indicar Gustavo e Key Alves para o paredão. As líderes não se resolveram sobre a indicação e acabaram levando a discussão para a área externa.

“Eu fiquei sentida contigo lá em cima. Do nada tu falou assim: ‘eu vou botar’, quando eu quis colocar eles no paredão, tu não quis”, relembrou a atriz. Bruna chegou a explicar o porquê de ter falado sua opção de indicação. “Para mim, era o que você queria.”

Após a festa, o clima entre Bruna e Larissa esquentou e elas brigaram sobre o que tinham entendido ao ouvirem o papo do Quarto Fundo do Mar. Para Bruna, os participantes estavam falando que Gabriel estava no alvo, enquanto Larissa, havia entendido que era MC Guimê.

A briga entre ela ficou mais quente quando entraram na questão de uma ter chamado a outra de mentirosa. “A gente viu coisa diferente, então. Estou ficando louca. Amiga, eles falaram do Guimê o tempo inteiro”, reforça a catarinense.

Bruna, então, se levanta da cama e Larissa questiona se a atriz está insinuando que ela está mentindo. A carioca afirma que não é isso que ela está falando, mas a professora sai do quarto chorando. “Pode ficar no teu quarto, parabéns, aproveita.”

Depois de Larissa abandonar o Quarto do Líder, as duas ficaram tristes com a situação e desabafaram com outros participantes. Larissa foi para a sala e chorou. “Bruna está viajando. Na minha concepção, ela está mentindo para o Gabriel, querendo dizer que o povo estava falando mal dele. Eles não estavam, amigo. A gente viu. Eu não vou concordar com uma coisa que é mentira”, disse para Bruno.

Após uma conversa no Quarto Deserto, na presença de vários brothers e sisters, Bruna e Larissa enfim fizeram as pazes. Elas repassaram o passo a passo da briga, desabafaram sobre os pontos que mais lhe incomodaram e se desculparam.

“Você é a pessoa mais importante aqui dentro pra mim. Tanto que eu fiquei chorando pra caramba”, disse Bruna. “Me desculpa, eu me senti mal, amiga”, respondeu Larissa.

Depois da paz ter sido selada, Bruna, Larissa e Amanda conversaram no Quarto do Líder, relembrando a briga na noite anterior. A atriz contou que dormiu sozinha na cama do líder, porque Gabriel foi embora sem se despedir. Já Larissa disse que dormiu na cama de Fred no Quarto Deserto, mas que o brother deitou no chão, e ouviu das amigas que elas estão shippando o possível novo casal.