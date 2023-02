Cristian, Fred e Ricardo formam o quinto paredão do Big Brother Brasil 23 e disputam a permanência do público na casa mais vigiada do Brasil. Ricardo foi indicado pelo líder Cezar, Cristian foi o mais votado pela casa, com 10 votos, e Fred foi emparedado por uma consequência da Prova do Líder.

Formação do paredão

O Dono do Colar do Anjo, Ricardo, imunizou MC Guimê. Cristian, que arrematou o Poder Curinga da semana, teve privilégio de silenciar o voto de um participante e vetou Fred Nicácio de participar da votação, que foi aberta. Além de Fred Nicácio, Cara de Sapato também não pôde votar por causa de uma das consequências da Prova do Líder.

A casa votou da seguinte forma:

- Marvvila votou em Cristian

- MC Guimê votou em Fred Nicácio

- Amanda votou em Fred Nicácio

- Larissa votou em Cristian

- Key Alves votou em Cristian

- Ricardo votou em Cristian

- Cristian votou em Fred Nicácio

- Bruna Griphao votou em Fred Nicácio

- Gustavo votou em Cristian

Domitila Barros votou em Cristian

- Sarah Aline votou em Cristian

- Aline Wirley votou em Cristian

- Gabriel Santana votou em Cristian

- Fred votou em Cristian

Emparedado pela consequência da Prova do Líder de Resistência, Fred teve direito a um contragolpe e colocou Domitila Barros no Paredão.

Prova Bate-Volta

Cristian, Domitila Barros e Fred disputaram a Prova Bate-Volta, que foi dividida em três fases. Domitila Barros venceu a disputa e escapou do quinto paredão da edição.

