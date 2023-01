Na tarde deste domingo (29), os brothers Tina e Ricardo acabaram dando um selinho no Quarto Deserto.

Enquanto Tina se arrumava para o almoço do anjo no Big Brother Brasil 2023, o anjo da semana elogiou o look escolhido pela sister. "Convidada de honra. A gente está na mesma paleta", respondeu a sister sobre o elogio de Ricardo.

Logo depois dos elogios, os dois se abraçam e protagonizam um selinho, movimentando comentários dos participantes do Quarto Deserto.