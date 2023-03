Sarah Aline, Key Alves, Domitila estão no paredão formado neste domingo (5). Sarah foi indicação do líder Fred, que já havia informado a aliados sua indicação. Marvvila e Domitila foram indicadas pelos grupos de votação da casa.

Veja a página especial do BBB no jornal O Popular.

MC Guimê já havia emparedado Key Alves e Cezar Black ao atender o Big Phone, nesta quarta-feira (1). Black conseguiu se safar atendendo outro telefonema, que também deu direito ao poder de contragolpe e resultou na ida de MC Guimê ao paredão.

Votação

A casa foi dividida em dois grupos, por meio de um sorteio. Cada grupo foi para um quarto e votou entre si. Sarah Aline, por ter ganhado o Poder Curinga da semana, conseguiu escolher de qual grupo faria parte e foi a primeira a votar.

O anjo, MC Guimê, imunizou Bruna Griphao.

Primeiro votou o grupo amarelo e Marvvila e Larissa foram as mais votadas, coube ao líder Fred desempatar e escolher Marvvila. Em seguida o grupo azul votou, escolhendo Domitila.

Leia também:

BBB 23: MC Guimê atende Big Fone e manda Key e Cezar Black para o Paredão

BBB 23: Fred revela quem indicará ao paredão neste domingo

BBB 23: MC Guimê ganha a Prova do Anjo pela segunda vez consecutiva

O líder Fred já havia conversado com outros participantes neste domingo (5) e informou que indicaria Sarah Aline. De acordo com ele, o motivo seria a sister ainda não ter sido carimbada no paredão e evitar que Marvvila fosse votada pela casa.

Bate-Volta

Na primeira prova, os participantes tinham que encontrar as maquininhas premiadas. Os primeiros a encontrarem passavam para a segunda etapa que era encontrar os celulares premiados e na fase final havia dois objetos premiado, os participantes que encontrassem se livravam do paredão.

MC Guimê foi o primeiro a completar todas as etapas e sair da berlinda, seguido pela sister Marvvila.