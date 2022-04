Arthur Aguiar conquistou o prêmio de 1,5 milhão de reais do BBB 22. O ator se sagrou campeão da temporada com 68,96% dos votos no programa desta terça-feira (26), após disputa com o atleta velocista Paulo André Camilo (29,91%), e o também ator Douglas Silva (1,13%). A final teve mais de 750 milhões de votos e bateu recordes da temporada e entre todas as finais da história do programa.

O marido de Maira Cardi foi o primeiro homem campeão após 7 anos e confirmou o favoritismo na Web, conquistado após travar batalha dentro do confinamento com a influencer digital, Jade Picon. A disputa entre os dois chegou ao fim no 7º paredão da temporada, com votação histórica.

Diferente de Juliette, campeã do BBB 21, o pãozinho não é unanimidade. Mas isso não impediu Arthur Aguiar de conquistar mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais após entrar na casa, ultrapassando 13 milhões de “potinhos de luz”, como o ator chama carinhosamente os fãs.

Fora da casa, Arthur deve entrar no modo fitness, como já prometeu Maíra: chaga de pão. Na televisão, o ator deve se manter como contratado da TV Globo, com possibilidade de pintar em breve em uma das novelas da casa.