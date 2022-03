Arthur Aguiar é o líder da Semana no BBB 22. A prova desta quinta-feira (17), foi disputada em dupla. Essa semana, todos os 12 jogadores participaram da dinâmica do programa comandado por Tadeu Schmidt. As duplas foram escolhidas por sorteio. Em uma urna, cada participante sorteou um número de 1 a 6, que estavam repetidos no recipiente.

Confira as duplas:

1. Lucas e Arthur Aguiar

2. Laís e Douglas Silva

3. Natália e Gustavo

4. Eliezer e Pedro Scooby

5. Jessilane e Paulo André

6. Eslovênia e Linn da Quebrada

A prova exigiu rapidez e agilidade. As duplas foram separadas em duas chaves, a primeira com as duplas 1,2 e 3 e segunda com as duplas 4,5 e 6. Em cada uma das chaves os Brothers foram separados por um muro. Enquanto um precisava pegar bolas coloridas com um as mãos dentro de um tubo, o outro recepcionava o parceiro e ficava responsável por lançar os itens dentro de uma garrafa. A dupla que colocasse uma bola de cada cor dentro da garrafa, dobrava o total de pontos ao final de cada rodada. A dupla que fizesse mais pontos avançava e a pior ficaria na berlinda.

Leia também:

- Eliminados voltam ao BBB 22 e movimentam dinâmica da semana

Na primeira chave, Lucas e Arthur Aguiar fizeram 26 pontos e foram os primeiros colocados. Natália e Gustavo fizeram 20 pontos e foram a pior dupla. Eli e Scooby fizeram 28 pontos e venceram a segunda rodada. Já Eslovênia e Linn da Quebrada foram a pior dupla, com 14 pontos.

No estúdio os eliminados votaram e escolheram entre Natália, Gustavo, Eslovênia e Linn da Quebrada. O brother recebeu 6 votos e foi direto para o paredão. Eslô recebeu um voto (Luciano), e completou o quadro da votação da noite. Eliminada da dinâmica, Naiara Azevedo não pode votar.

Confira quem votou em quem:

- Bruna votou em Gustavo

- Bárbara votou em Gustavo

- Jade votou em Gustavo

- Vyni votou em Gustavo

- Luciano votou em Eslô

- Larissa voto em Gustavo

- Rodrigo votou em Gustavo

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

Na final da prova, os Brothers trocaram de lugar. Eli e Scooby fizeram 20 pontos, já Arthur e Lucas alcançaram 23 pontos, e faturaram a liderança e o prêmio de 10 mil reais. Em consenso, Lucas ficou com o prêmio e Arthur Aguiar se consagrou líder da semana.