Com a eliminação da médica goiana Laís Caldas, o ator Arthur Aguiar sela o favoritismo para levar pra casa o prêmio de 1,5 milhão do BBB 22.

Há duas semanas, com a saída de Jade Picon da casa mais vigiada do Brasil no segundo maior paredão da história de todas as edições do programa, o público já havia dado a sua resposta aos integrantes do quarto Lollipop.

Quem não entendeu a resposta dos telespectadores e internautas, foi Laís, que seguiu na estratégia furada de eliminar o carioca.

Não deu outra, ela engrossou o quadro de eliminados do game que já conta com Jade Picon, Viny, Bárbara Heck, Larissa Tomásia e Brunna Gonçalves.

A estratégia de Arthur agora deve mirar em jogadores com pouca expressividade, como Eli, Eslô e Jessi. Em sua primeira liderança, o ex-rebelde fez o certo, eliminou sua indicada. Agora, resta apenas não se perder no jogo e nas alianças. Afinal, o game recomeça na quinta, com a prova do líder.