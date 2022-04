“Você vai ter a chance de fazer aquilo que todo fã de BBB gostaria de fazer, você vai brincar de Big Boss”, revelou o apresentador Tadeu Schmidt ao “eliminado” da noite, Arthur Aguiar. O brother recebeu 82,8% dos votos, na disputa pela preferência do público contra Gustavo Marsengo (10,54%), Linn da Quebrada (6,26%) e Eliezer Neto (0,4%), no paredão falso do BBB 22.

A “saída” do ex-rebelde provocou comemoração e incredulidade entre os participantes do reality show da TV Globo. O mais assustado com a “permanência” na casa foi Eliezer, o menos votado da noite. Durante do dia, Eli afirmou para Naty, Jessi e Linna, que tinha certeza que deixaria o game.

Assim que deixou a casa, Artur foi levado para o quarto secreto e ao entrar no espaço, o brother caiu de joelhos ao percebeu que estava participando da famosa dinâmica do “paredão falso”. Ainda sem acreditar, ele agradeceu o público do programa. “Obrigado Brasil”, disse o marido de Maíra Cardi.

- Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

Este ano, o morador do “quarto secreto” terá a sua disposição uma grande mesa, que lembra um quarto gamer. O local tem uma grande mesa com 6 cards, que poderão ser utilizados por Arthur durante a dinâmica. Em cada uma das fichas existe uma ação que pode movimentar bastante a casa mas próximas 36 horas, dependendo da escolha do ator.

Conheça os poderes que poder ser usados por Arthur Aguiar:

1. Flash Back

2. Cooler Liberado

3. Todos na Xepa

4. Despertador

5. Corta a Água

6. Manutenção Externa

O primeiro card utilizado pelo ator foi "Cooler liberado" e ouviu Natália Deodato falar sobre ele: "A gente nunca teve nada contra ele (...) A gente deu a oportunidade dele se envolver com a gente", disse a sister sob olhar atendo do ator. Em seguida, Athur rebateu e afirmou "Eu vou voltar".

E agora? Quem vence o BBB 22? Vote na enquete de O POPULAR