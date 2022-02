Após ganhar a prova do Anjo no sábado (19/2), Arthur Aguiar comemorou com o almoço do Anjo neste domingo (20/2). O Brother convidou Lucas, Paulo André e Tiago para aproveitar a mordomia.

Em uma ação promovida por um dos patrocinadores do programa antes da refeição, Arthur se emocionou ao ver uma mensagem gravada da esposa Maíra Cardi e da filha do casal, Sophia.

Maíra falou sobre o medo do participante em deixar a filha para participar do programa, e tranquilizou o marido em seguida. "Meu amor, eu estou aqui para te dizer que está tudo bem", disse a coach.

Na sequência, a ex-BBB aparece ao lado de Sophia, que disse "eu te amo bastante, e pegar você". Nesse momento, Arthur não aguentou e chorou levando a mão ao rosto.

Ele foi consolado pelos outros brothers que o acompanhavam naquele instante. "Que saudades que eu estava de ver elas", disse.