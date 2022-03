Magazine Arthur vence prova do anjo do BBB e dá monstro para Eliezer e Vyni O brother venceu a primeira etapa do jogo e disputou a final com Paulo André. Essa é a terceira vez que ele é anjo no programa

Arthur Aguiar é o anjo desta semana na casa do Big Brother Brasil 22. Ele venceu a prova deste sábado (12), que funcionou como um "quiz show" de perguntas e respostas. Nela, os brothers tinham que assistir a vídeos da rede social Tik Tok com atenção e, em seguida, responder a uma questão de múltipla escolha baseada no que viram. O brother venceu a primeira etapa ...