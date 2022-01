Natural de Santo André, São Paulo, Paulo André tem 23 anos e é atleta olímpico. Filho do ex-velocista Carlos José Camilo de Oliveira, que representou o Brasil em competições nos anos 80, começou no atletismo no projeto de iniciação esportiva montado pelo pai em Vila Velha, Espírito Santo. Já guarda títulos de grande relevância no esporte: chegou à semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio nos 100 metros; foi pentacampeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 100 metros; medalha de prata nos 100 metros nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019; e ouro no revezamento 4x100m rasos pelo Brasil na mesma competição. Nesta última modalidade, também foi responsável por fechar a prova e garantir o ouro para o país no Mundial de Revezamentos de 2019, realizado em Yokohama, no Japão.



Amante da velocidade e com sangue competitivo, Paulo se considera movido a desafios e novas experiências. O atleta, que está habituado a lidar com situações de pressão, diz ser “tranquilo, low profile”. Mas afirma que manter a estratégia diante da convivência pode ser um obstáculo: “Jogar o jogo eu acho que vou conseguir, mas jogar com as pessoas vai ser meu principal desafio”, avalia. Estar bem vestido também é uma preocupação; gosta de apostar em looks criativos e ousados.



Para Paulo, o Big Brother Brasil é uma oportunidade de ir além do esporte, já que diz ter interesse pelo universo artístico e vê no reality uma chance de realizar esse sonho. Ligado à música, toca violão e bateria.



O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.