Nascida e criada na Cidade Alta, Zona Norte do Rio de Janeiro, a atriz e cantora Maria tem 21 anos. Muita gente não sabe, mas seu nome é Vitória. Sua voz ficou conhecida pelo público através do projeto Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular. Em carreira solo, tem singles que contam com milhões de visualizações nas redes sociais. Suas composições falam sobre empoderamento feminino, superação e relacionamentos. Apresentou-se na última edição do Rock in Rio, em 2019. E como atriz, ganhou destaque ao interpretar Verena na novela ‘Amor de Mãe’, em 2019. Desde criança, sonhava em seguir a carreira artística. Aos 7 anos, começou no teatro e o reconhecimento como cantora veio aos 17. Interrompeu os estudos cedo, mas pretende retomá-los.



Maria conta que não aproveitou muito a adolescência e, nos últimos anos de pandemia, também não conseguiu se divertir. Por isso, no Big Brother Brasil, quer recuperar o tempo perdido e se jogar nas festas. “Sou livre!”, destaca. Vegetariana, afirma que o que a tira do sério é o desperdício de comida. Revela que sua personalidade pode ajudá-la na convivência com os brothers e sisters: “Ganho só no deboche, na paciência”.



Dinheiro e visibilidade foram suas principais motivações para topar o convite de integrar do Camarote do Big Brother Brasil 22. Na competição, sua estratégia será fugir do paredão para ir o mais longe possível na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.



O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality estreia dia 17 de janeiro.