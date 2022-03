O termo BBB é o mais buscado no Google Brasil nas últimas 24 horas, segundo levantamento do Google Trends, após a formação do tão esperado paredão entre Jade Picon e Arthur Aguiar no Big Brother Brasil 22 (Globo). A professora Jessiane também está no paredão, que elimina um dos participantes, na noite desta terça-feira (8).

Para se ter ideia do aumento nas buscas, o termo BBB teve o dobro de consultas em relação a "clima", que costuma ser o mais buscado. A pergunta "uem sai do BBB?" é a mais consultada, seguida por "Como votar no BBB?"

Jade Picon é a participante no paredão mais buscada no Google com o triplo de interesse registrado por Arthur Aguiar e 12 vezes mais que Jessilane. As principais buscas dos internautas sobre a influenciadora estão relacionadas a "Como a Jade ficou rica?", que aumentou mais de 2.150%. Enquanto a pergunta "Como Jade ficou famosa?" subiu mais de 300%.

As dúvidas dos internautas sobre o ator Arthur Aguiar estão relacionadas a perguntas: "O que aconteceu com o Arthur Aguiar?" com aumento de buscas em mais de 180%. Também foram feitas buscas sobre o que "O que Arthur Aguiar fez?" (mais de 100%).

Houve aumento ainda de interesse pelo signo e mapa astral de Aguiar com buscas sobre "Qual o signo do Arthur Aguiar" (mais de 90%) e "Mapa astral de Arthur Aguiar (mais de 250%).