Após uma noite de atrito no BBB 22 com Linn da Quebrada e um ataque de fúria, Natália Deodato resolveu pedir desculpas para a sister e também para Jessilane, que tentou segurar a mineira durante o surto. Bad Nat, como é chamada nas redes sociais, disse não se lembrar de como começou a briga entre elas na Festa do Líder e começou a repassar os acontecimentos.

"Primeira coisa: te devo perdão. Porque tenho mania de falar palavrão, mas não é no termo pejorativo. Sei que a Jessi [Jessilane] não é acostumada a falar palavras assim e se sente ofendida. Então te devo perdão pela palavra que usei. Errei em ter falado essa palavra com você", disse Natália para Linn.

Briga de madrugada

A briga teve início após Natália reclamar de estar se sentindo excluída por Linn e Jessilane. No quarto Grunge, a modelo revelou estar magoada com as aliadas. "É para me incluir no assunto, não é para desmerecer, eu quero me incluir, eu quero me sentir parte de vocês. Eu não me sinto parte de vocês”, disse.

A cantora rebateu e relembrou Natália que ela a havia chamado de “desleal”. “Você falou que eu estava tentando te afastar da Jessi. Quando Linn tentou sair do local, Natália gritou: “Você vai me ouvir!”.

O clima esquentou a ponto de Natália ir para cima de Linn e precisar ser contida por Eslô e Jessi. Nesse momento, Linn já estava aos prantos.

Em dado momento, Natália começou a chutar a do dormitório e atirar cadeiras e até acerta o rosto de Jessi sem querer.

Pelas redes sociais, internautas comentaram o ocorrido e pediram a expulsão da sister.

