As elaboradas provas do Big Brother Brasil estão entre os momentos mais esperados pelos participantes e telespectadores. Elas movimentam o jogo, permitem castigar alguém e garantem privilégios e prêmios. As de resistência, em especial, são as mais temidas e podem durar dias. O F5 selecionou algumas delas.

Pé quebrado, ombro lesionado e ferimento no mamilo

A empolgação é tão grande que uma Prova do Líder do BBB 21 terminou com Caio Afiume com o pé quebrado, Arthur com o ombro lesionado e Viih Tube com um ferimento no mamilo. Eles tinham que encontrar produtos do patrocinador Above em tanques de areia, slime e em uma piscina de bolinha. Sarah saiu vencedora.

Pegadinha na prova do líder

No BBB 20, os participantes fantasiados de coelho caíram em uma pegadinha em uma corrida do saco pela liderança. Hadson foi o primeiro a cruzar a linha de

chegada e chegou a cair. Mas o vencedor estava decidido antes mesmo de a prova começar. Quem ocupasse a raia 2 seria o novo líder e o sortudo foi Guilherme.

Memes

Uma Prova do Líder de resistência do BBB 19 acabou gerando memes de conotação sexual nas redes sociais. Os participantes, em duplas, tiveram que sentar em uma garrafa gigante do patrocinador Sprite enquanto recebiam jatos de água gelada. Foram exatamente as caretas das duplas que renderam os memes. Danrley e Elana saíram vencedores.

>> Clique aqui e veja tudo sobre o BBB 22 <<

Recorde de Ana Clara e Kaysar

O maior recorde em uma Prova de Resistência aconteceu no BBB 18 e terminou em empate entre Ana Clara e Kaysar. Eles resistiram por 42 horas e 58 minutos de pé, em uma plataforma giratória na busca pela imunidade, que garantia uma vaga na semifinal do programa, além de um carro zero. Com a interrupção da prova pelo pelo programa, por questão de saúde, os dois ganharam o carro e decidiram pela imunidade, que ficou para Ana Clara.

Tombos e prova clássica

No BBB 11, a prova do Guaraná Antártica chamou a atenção pela quantidade de tombos dos brothers, com destaque para Paulinha Leite. Já no BBB 10 foi a criatividade que a atenção do público. Em uma das provas, os brothers tiveram que se vestir de esponja e esfregar um prato gigante com o corpo e, em outra, tiveram os pés colados em uma plataforma e foram içados de ponta-cabeça para pegar tubos da cola

Problema durante a prova

Durante o BBB 9, um carrossel em que os brothers ficavam suspenso apresentou problema durante uma prova, parando de girar, subir ou descer como deveria. No ano anterior, o destaque tinha sido uma cabine de vidro com sensores de movimentos, que impedia os competidores de se mexer. Juliana chegou a ser finalista, mas sofreu uma queda de pressão e desmaiou, perdendo a liderança para Marcelo.

Alberto x Alemão

Outra prova de resistência que movimentou as torcidas foi a protagonizada por Alberto e Alemão no BBB 7. Os dois, que eram inimigos declarados no programa, ficaram mais de 21 horas dentro de uma jaula sob o sol, montada no jardim da casa. Os brothers chegaram a receber atendimento médico antes de Alemão desistir.

Prova do carro

Não poderia ficar de fora da nossa seleção a primeira prova de resistência do reality. No BBB 1, todos os participantes tinham que entrar em um carro e aguentar o maior tempo possível para levar o veículo para casa. Adriano resistiu por mais de 14 horas e foi o vencedor.

Veja também:

BBB22: Relembre os principais vilões e os recordes de rejeição do Big Brother Brasil

Lista dos participantes do 'BBB 22' será divulgada na sexta-feira (14)