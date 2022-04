Os representantes da equipe de Linn da Quebrada denunciou um perfil que ridicularizou a luta da cantora contra um câncer nesta quarta-feira (6). De acordo com os administradores do perfil da cantora, essa não é a primeira vez que a artista sofre ataques na internet.

"Ridículo ter de ver e ler algo desse tipo que os nossos fãs estão denunciando e nos enviando. Lina teve câncer. Enfrentou o câncer com coragem e muita força. Não se brinca com algo tão sério. É preciso entender os limites do 'não gostar'. Isso é ódio e é criminoso”, escreveram no Twitter.

A cantora foi diagnosticada com câncer em 2014 e ficou em tratamento até 2017, quando recebeu alta do tratamento. Durante bate-papo no início do mês de março, a artista revelou aos brothers que recebeu o resultado da doença quando tinha apenas 23 anos e ainda relembrou o período em que morou com Liniker, cantora que se apresentou ao lado de Luísa Sonza no dia 12 de março no palco do BBB 22.

Durante as sessões de quimioterapia, Lina passou pelo processo da perda de cabelo, motivo de comentários de ódio contra ela nas redes sociais. A equipe da artista rebateu afirmando que ela não estava careca simplesmente porque quis, ainda que ela tenha esse direito. “A Lina está careca porque teve um câncer. Não precisamos dizer mais nada depois disso.”

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

