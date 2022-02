O casal mais shippado do Big Brother Brasil 22 (Globo) finalmente se concretizou. Jade e Paulo André se beijaram no Quarto do Líder, após a Festa da Chili Beans, que aconteceu na madrugada deste sábado (12). A web comemorou, assim como outros brothers.

Jade e Paulo André deixaram o evento juntos em direção ao Quarto do Líder, já no fim da madrugada. Ele aproveitou para tomar um banho e ela atacou os comes e bebes. Em seguida, ele tentou deixar o local para devolver a roupa da festa, mas foi impedido pela influenciadora, que o puxou para a cama e o beijou.

Nas redes sociais, fãs do casal vibraram. "Que alívio acordar e saber que finalmente Jade e PA se beijaram", comentou uma internauta. "Que beijo bonito, eles parecem ter química, bonitinho", opinou outra. "Finalmente Jade botou um cropped", brincou mais uma.

Mas também teve quem considerou o beijo resultado do que disseram Larissa e Gustavo, que acompanharam as primeiras semanas do programa e estão na Casa de Vidro. "Só beijou por causa do que Larissa disse", afirmou um fã. "Ela não gosta dele, vai ficar apenas porque acha que isso vai fortalecer os dois", disse outra.

Larissa, que está na Casa de Vidro e poderá entrar definitivamente no programa no próximo domingo (13), afirmou após entrar no reality, na manhã desta sexta-feira (11), que Paulo André é considerado o sex appeal da edição e que o casal estava sendo shippado do lado de fora da Casa.

Mas não foi só de beijo que se fez a festa da última noite. Os brothers conversaram muito sobre jogo, inclusive Jade, a atual líder, que afirmou a Linn que gostaria de emparedar novamente o ator Arthur Aguiar, já indicado por ela na semana passada. Outras opções que ela apontou são Lucas e Jessi.

Outros brothers também comentaram o Paredão que será formado no domingo e os movimentos do jogo. Douglas, no entanto, demonstrou preocupação com Arthur em conversa com Scooby, afirmando temer que o amigo desista do jogo. "Ele falou 'irmão, estou cansado'. Eu falei 'é isso, o jogo vai minar toda a sua resistência", afirmou DG.

Já no quesito desentendimentos, Jessi e Natália protagonizaram um deles durante a festa. O problema aconteceu quando Jessi chamou a amiga para tirar foto e Nat, que estava dançando, não foi. As duas então trocaram farpas, mas logo se resolveram. "Me chama de louca, descompensada e qualquer coisa, mas não para de me amar", disse Jessi.