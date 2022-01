Diretor do Big Brother Brasil, Boninho deu mais um spoiler sobre o reality que estreia na próxima segunda (17), na Globo. Na nova edição, haverá um botão na parede da sala da casa. Quem resolver apertar estará eliminado.

Nas últimas edições, sempre que alguém queria desistir deveria entrar no confessionário para explicar os motivos e, logo depois, sair da casa. Aparentemente, desistências estão mais descomplicadas na nova edição.

Mas os desistentes terão horário certo para apertar o tal botão. O item está protegido em uma caixa iluminada e fechada por escotilha. Além disso, ele só poderá ser acionado quando indicado pela luz verde, em horários determinados. Se estiver vermelho, não terá como abrir a caixa para acionar o dispositivo.

Boninho segue lançando dicas para ajudar (ou atrapalhar) os fãs do reality que estreia no dia 17. A emissora deve anunciar nesta quinta-feira durante toda a programação os confinados no reality.

Na manhã de segunda (10), Boninho fez um vídeo com mais algumas delas, mas avisou que elas poderiam ser boas ou confundir ainda mais as pessoas. “Tem gente que adora frutos do mar, é só não cair na xepa”, começou ele.

“Tem gente que vai pedir cooler com cachaça e cerveja. Tem três filhas... só que não”, emendou. Outra dica foi: “É cheio de mania, mas não é o Rei”. E ele encerra com a dica: “ que chora à toa e já pode se preparar para regar as plantas”.

Antes do vídeo, Boninho já havia divulgado outras pistas. Na publicação, ele estava sentando no local onde os participantes são entrevistados e fazem a chamada para divulgação na emissora.

“Está ai a cadeira elétrica”, escreveu em tom de brincadeira. “Os 20 passaram por ai... Falei 20?” Novo apresentador do BBB, Tadeu Schmidt falou sobre a atração no Fantástico do último domingo (9) e contribuiu com mais dicas.

Ele afirmou que no BBB 22 terá gente de Mina Gerais, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados. Disse ainda que tem professora, estudante de medicina, relações-públicas, influencer e ator.

Ele também confidenciou que tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros. Há ainda quem se amarre em balé clássico e quem só aperte o botão da descarga com o pé.