Amanda venceu a prova do anjo que aconteceu na tarde deste sábado (11) na casa do Big Brother Brasil. A disputa entre os brothers aconteceu em duplas, e Cara de Sapato, que foi dupla de Amanda, vai ganhar uma imunidade surpresa neste domingo. Já no fim da prova, a dupla teve que tirar na sorte a vitória, momento no qual Amanda ganhou o Anjo e um carro.

A reação de Cara de Sapato à vitória de Amanda chamou atenção nas redes. Após a vitória da parceira, o lutador colocou o rosto de Amanda entre suas mãos e disse: "Conseguimos, Amandinha. Eu e você. Já tô muito feliz. A gente pode muito, confia". Amanda e Cara de Sapato estão em sintonia desde o primeiro dia e existe torcida na internet para que os dois formem um casal.

Castigo do Monstro

A sister vencedora da prova indicou Marvvila e Cezar para o castigo do monstro. Nesta semana a punição se chama “Em cima do muro”. Até a formação do paredão, neste domingo (12), os brothers devem se revezar o tempo todo para que alguém fique em cima de um muro. Além do castigo, ambos perderam 300 estalecas.

Desavenças

Antes do início da prova do Anjo, Cezar vetou Ricardo de participar da disputa. O veto irritou o biomédico, que tentou conversar sobre o assunto com Black. Apesar das tentativas de Ricardo, Cezar não quis papo. “Nem vem, nem vem. Deixa eu quieto”, disse Black quando foi abordado pelo biomédico.

Ricardo foi desabafar com Mc Guimê sobre a situação: "Ai, mano, está de brincadeira. 'Ah, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você'. No Jogo da Discórdia vai em mim toda vez, tome. Aí vem agora e quer graça?". O biomédico disse que vai tocar no assunto durante o próximo jogo da discórdia. “Esse moleque é covarde. Não é possível que o Brasil não está vendo essa parada. Não é possível. O bicho é covarde”, resumiu sua insatisfação.

