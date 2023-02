A semana turbo do BBB está chegando ao fim. Na próxima terça-feira (28), o próximo Paredão encerra a semana de eliminação dupla. Na berlinda, atualmente, estão Fred Nicácio, Cara de Sapato e Cezar. Durante a madrugada anterior ao Paredão, os brothers discutiram novas estratégias e o antagonismo entre os dois grupos só cresce.

Insatisfeitos

Duas pessoas se doeram um pouco mais depois da formação do sétimo Paredão da Casa mais vigiada do Brasil: Cara de Sapato e Aline Wirley. O lutador, por razões óbvias, ficou abalado após perder a prova do Bate e Volta e se oficializar na berlinda desta semana. Amanda consola o brother no Quarto Deserto: “Na luta, se você abaixar a guarda, você recebe um ‘socão’ na cara. Então para cima!”, consolou a sister.

Já Wirley ficou para baixo porque ela estava entre as mais votadas na votação da casa para o Paredão. A cantora só foi salva graças ao voto de Minerva da líder Bruna Griphao. A atriz se diz surpresa pela escolha da Casa em Aline Wirley. “Dói por tudo que a gente construiu junto. Por todos eles votarem, cai uma fichona”.

Novas estratégias

Com a eliminação de Gustavo e a última formação do Paredão, alguns brothers sentiram necessidade de reavaliar seu posicionamento no jogo. Ricardo se incomodou com o voto de Sarah Aline em pessoas que a psicóloga tem afinidade. O voto inconstante da sister se tornou uma ‘ameaça’ para o jogo do biomédico. Nas últimas dinâmicas, a sister já indicou Cara de Sapato e já votou em Aline Wirley, pessoas próximas de si dentro da casa. “Se ela fez com você que tem afeto, a chance dela votar em mim é muito grande”, desabafou Ricardo para Wirley.

Enquanto isso, MC Guimê e Bruna Griphao falam sobre os brothers do Quarto Fundo do Mar. O cantor diz para a atriz: “Você, querendo ou não, tem treta com duas pessoas que são muito influentes lá dentro do quarto, assim como eu tenho com alguém influente dentro do quarto. Eu e você estamos no radar deles”.

Já no Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio, Key Alves, Cezar e Domitila Barros preveem que vão ser os mais votados da casa de agora em diante. A impressão é reforçada ao perceberem que Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline, outros membros do Quarto, estão muito bem alinhados com o jogo do outro grupo. “Os três estão cuidando muito bem dos seus relacionamentos do lado de lá”, concluiu Nicácio.

Por fim, o brother concluiu que as chances de reatar amizades com o pessoal do outro quarto é quase nula. Ao perceber a situação, os brothers caem na risada.

Ressentimentos

Cezar e Key Alves, que estiveram no centro da formação do último paredão, falam sobre o jogo e concluem que existem alguns brothers não comprometidos 100%. A dupla acredita que Fred, Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline evitam posicionamentos mais duros e diretos, evitam se posicionar para não gerar atritos. A jogadora de vôlei afirma inclusive que indicou Marvvila na última dinâmica Dedo-Duro para forçar a saída da sister de cima do muro. Pouco tempo depois, Marvvila revela não ter gostado da atitude da atleta.

Fred Nicácio, por sua vez, segue nutrindo rancor contra a atriz Bruna Griphao. Foi a sister que indicou o médico ao Paredão, graças à indicação do líder. Nicácio diz não aguentar mais “olhar na cara” da sister. “Ela senta num lugar, eu saio”, disparou.

Arrependimentos

Resolvendo uma das maiores ‘tretas’ da última formação do Paredão, Sarah Aline e Aline Wirley tiveram uma conversa durante a última noite. A psicóloga disse ter se arrependido do seu voto na cantora, e, aos prantos, pediu desculpas. As duas se abraçam, fazem as pazes, mas Wirley deixa claro: “Eu não posso falar pra você que não doeu. Doeu muito, mas faz parte”.

A sétima eliminação desta edição acontece na próxima terça-feira (28). Quem você quer que saia neste Paredão? Fred Nicácio, Cara de Sapato ou Cezar?

