Tina foi eliminada do último paredão e se despediu do BBB 23 na noite da última terça-feira (7). Em uma disputa com o ator Gabriel Santana e o enfermeiro Cesar Black, a sister foi eliminada com 54,12% dos votos.

Após sair da casa, ela foi recebida com um abraço carinhoso de Tadeu Schimdt nos estúdios do reality. Além disso, a analista de marketing também foi surpreendida por um discurso personalizado para ela: em umbundu, segundo idioma mais falado na Angola (África). Traduzindo para o português, Tadeu disse à Tina que ela é muito especial, levando a angolana às lágrimas.

No discurso de eliminação, o apresentador deu dicas aos outros participantes. “Seja fundamental para ninguém querer que você saia e há inúmeras formas de fazer isso, mostrando força, determinação, mostrando o quanto você é incrível. Quem sai hoje certamente ainda tinha muito pra mostrar”, disse Tadeu anunciando Tina como eliminada.

Nos estúdios do Bate-Papo BBB, Tina também mandou uma mensagem especial ao apresentador, dizendo que ficou feliz e empolgada em conhecê-lo pessoalmente. "Muito obrigada, amo você! Fica bem, fica em paz e até a próxima!", disse, em dialeto angolano.

Tina

Angolana, nascida na cidade de Huambo, a sister, de 29 anos, tinha três meses quando perdeu o pai. Caçula de sete irmãos, Tina cruzou o oceano há oito anos e realizou o sonho de pisar no país que conhecia apenas pela TV. Após se mudar para São Paulo, se encontrou no Brasil e não cogita voltar para sua terra natal.

No Brasil, Tina se formou em Comunicação Social e passou a trabalhar como estrategista digital influenciadora.