A festa das líderes Bruna e Larissa começou na noite da última quarta-feira (25) e se estendeu por toda a madrugada desta quinta-feira (26). As sisters deixaram a noite no clima de ‘Baile Funk’ e ‘Novelas de Época’. Na noite, aconteceram muitos momentos de flertes, com diferentes casais, reaproximação entre a líder Bruna e o modelo Gabriel (que estavam afastados desde domingo), e muita conversa sobre o jogo. As estratégias para o próximo paredão já estão quase todas definidas.

Um dos principais assuntos nas redes é a reaproximação entre a líder Bruna Griphao e Gabriel. Os dois haviam se afastado depois do recado de Tadeu Schmidt, no último domingo, sobre alguns limites que estavam perto de ser ultrapassados. Durante a festa, o casal trocou olhares, conversaram e acabaram se reaproximando.

A movimentação da atriz e do modelo puxou reação dos brothers. Paula interrompeu um dos momentos do casal para dizer para Bruna que “Gabriel está tão na sua”. Já Larissa não gostou nada do retorno do casal. A sister chegou inclusive a afastar fisicamente Bruna de Gabriel, temendo que um possível relacionamento abusivo viesse à tona. Bruna foi até Paula e reclamou da postura de Larissa.

Em conversa com Gabriel Santana, Bruna Griphao disse ter se apaixonado no BBB 23. Já no fim da festa, Gabriel admitiu sentir falta da atriz.

Outras duplas também chamaram atenção durante a noite. Ricardo tentou se aproximar da psicóloga Sarah Aline. Os dois conversaram por muito tempo e trocaram carícias, mas o romance não avançou. Apesar do flerte frustrado, os dois prometeram se encontrar fora da casa.

Já a sister Paula se mostrou dividida durante a festa. Em conversa com Marvvila e Sarah Aline, a biomédica mostrou duas possibilidades de flerte dentro do jogo: Gabriel Santana e Ricardo. O ator chegou a se aproximar de Paula e ser direto. “Não quero te beijar hoje se você não quiser, é só pra eu saber se eu tô maluco ou não”, disse o brother, para o que a sister respondeu: “Não tá maluco não”.

Quem não estava na festa

Fred Nicácio e Marília, que estão no quarto secreto, assistiram toda a movimentação da festa, descobriram as estratégias de muitos brothers, e se surpreenderam com a postura de alguns jogadores.

O público decidiu em votação que a dupla teria direito a mais cards de áudio para ouvir o que acontece na casa. Os jogadores do quarto secreto usaram desse privilégio e acabaram se decepcionando com Cezar Black, que estava próximo de Fred no início do jogo. Cezar fez comentários sobre a modelo Domitila Barros com Cris, e puxou reações de Fred e Marília.

“Ninguém dali faria o que o Black e o Cris fizeram. E o Black só está fechado com a gente por sobrevivência”, comentou Fred. O fisioterapeuta concluiu dizendo que ao sair do quarto secreto vai alertar Domitila sobre a postura de Cezar e Cris.

Estratégia

Durante a festa, o jogo foi o assunto na boca de todos. A prova do líder, o paredão, os grupos que se formaram e possíveis votos: tudo foi discutido ao longo da madrugada. No Quarto Fundo do Mar, Key, Cristian e Domitila falaram sobre um possível voto em Fred.

Tentando se conservar para a prova desta quinta-feira (26), alguns jogadores saíram cedo da festa. O fazendeiro Gustavo, MC Guimê, Cara de Sapato e Cristian foram dormir antes do fim da noite. Enquanto isso, Fred, Bruno, Larissa, Gabriel Santana, Sarah Aline e Marvvila ficaram no quintal até o dia amanhecer, cantando funks com toda a empolgação.

