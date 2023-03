Boninho causou alvoroço nos fãs do BBB quando colocou em suas redes sociais algumas pistas do que pode acontecer na casa mais vigiada do país. Em um vídeo, o diretor falou e marcou o perfil de um reality mexicano e na legenda da publicação deu a entender que pode ter um quarto novo.

Tudo que o diretor posta serve de spoiler e enche os telespectadores de teorias sobre o futuro do jogo. Boninho dessa vez falou sobre o "Exchange" (intercâmbio) e marcou na publicação o perfil do reality mexicano "La Casa dos Famosos". Além disso, deixou no ar o mistério sobre o Quarto Branco. Será que teremos o retorno do quarto mais temido nesta edição?

@bbb não vai parar!!!Já está tudo certo para nosso contato com @lacasadelosfamososs México e não para por ai… ah!!! Alguém falou em quarto novo????", diz a legenda do texto.

Para deixar o público ainda mais pilhado ele encerra a postagem dizendo: "A gente está entregando tudo que vocês estão pedindo. Vai ter exchange? Vai! Quarto Branco? Falei Quarto Branco?", instigou o diretor.

